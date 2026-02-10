"Love Island"-Siegerin Stella: "Männer dürfen keinen hohen Bodycount haben"
München/Frankfurt am Main - "Ich finde, Männer dürfen keinen hohen Bodycount haben!", sagt "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann (28) am Beginn ihres jüngsten Reels.
"Eine Zahnbürste, die schon viele Münder gereinigt hat, ist richtig widerlich, aber ein Mund, der von vielen Zahnbürsten gereinigt wurde, ist gepflegt und sauber", setzt die in Frankfurt am Main geborene Wahl-Münchenerin als Erklärung hinzu.
Dann aber wird klar, dass die 28-Jährige ihre Ausführungen gar nicht ernst meint: "Was ich damit zeigen will: Eine Metapher ist kein Argument. Das war gerade Bullshit!"
Ihr wahres Anliegen sei es, zu zeigen, dass geläufige Sprachbilder zur Abwertung von sexuell aktiven Frauen eben auch keine sachlichen Argumente seinen.
Als Beispiel wird in dem Clip ein Kommentar eingeblendet, den die Reality-Darstellerin offenbar auf Instagram gefunden hat: "Ein Schlüssel, der jede Tür aufschließt, ist ein cooler Schlüssel, eine Tür, sie sich von allen Schlüsseln öffnen lässt, ist eine scheiß Tür."
Stella Stegmann: "Wir Frauen dürfen genauso sexuell aktiv sein, wie Ihr"
Auch diese Schlüssel-Tür-Metapher sein kein Argument, betont Stegmann.
An alle Männer mit frauenfeindlichem Weltbild gewandt setzt die bekennende Feministin hinzu: "Begründe Deine Misogynie bitte nicht mit irgendeinem scheiß Prinzip!"
"Wir Frauen dürfen genauso sexuell aktiv sein, wie Ihr. Wir dürfen auch nicht sexuell aktiv sein, wenn wir keinen Bock darauf haben und zum Beispiel uns das aufheben wollen für einen Mann", betont die ehemalige "Bachelorette".
"Hört mir auf, mit irgendwelchen scheiß Metaphern zu kommen", betont Stella erneut, um dann mit einem breiten Lächeln zu enden: "Kriegen wir das hin? Danke!"
Die 28-Jährige nutzt ihre Bekanntheit immer wieder, um sich für weibliches Empowerment einzusetzen. Zusammen mit der Reality-Darstellerin Cassy Cassau (25, "Germany's Next Topmodel") betreibt sie hierfür sogar einen Podcast namens "Sassy Bubble".
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/stella_tiana