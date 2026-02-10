"Love Island"-Siegerin Stella: "Männer dürfen keinen hohen Bodycount haben"

München/Frankfurt am Main - "Ich finde, Männer dürfen keinen hohen Bodycount haben!", sagt "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann (28) am Beginn ihres jüngsten Reels.

Stella Stegmann (28) ist eine bekennende Feministin: Vor ihrer Teilnahme bei "Love Island VIP" sorgte sie als erste bisexuelle "Bachelorette" für Schlagzeilen. © Screenshot/Instagram/stella_tiana

"Eine Zahnbürste, die schon viele Münder gereinigt hat, ist richtig widerlich, aber ein Mund, der von vielen Zahnbürsten gereinigt wurde, ist gepflegt und sauber", setzt die in Frankfurt am Main geborene Wahl-Münchenerin als Erklärung hinzu.

Dann aber wird klar, dass die 28-Jährige ihre Ausführungen gar nicht ernst meint: "Was ich damit zeigen will: Eine Metapher ist kein Argument. Das war gerade Bullshit!"

Ihr wahres Anliegen sei es, zu zeigen, dass geläufige Sprachbilder zur Abwertung von sexuell aktiven Frauen eben auch keine sachlichen Argumente seinen.

Als Beispiel wird in dem Clip ein Kommentar eingeblendet, den die Reality-Darstellerin offenbar auf Instagram gefunden hat: "Ein Schlüssel, der jede Tür aufschließt, ist ein cooler Schlüssel, eine Tür, sie sich von allen Schlüsseln öffnen lässt, ist eine scheiß Tür."