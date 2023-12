Malte Zierden erlebt echtes Weihnachtswunder: "Das macht mich so glücklich"

Hamburg/Bremen - So etwas erlebt man nicht alle Tage: Malte Zierden (31) ist Zeuge eines "Weihnachtswunders" geworden, wie der Influencer es selbst bezeichnete.

Nach weiteren anderthalb Stunden habe plötzlich eine Frau in einem blauen Auto vor den beiden gehalten. Malte: "Sie macht das Fenster runter und sagt: 'Junger Mann mit dem Husky: Wo müssen sie hin?'"

"Nach anderthalb Stunden kam dann der Schienenersatzverkehr, aber alle Menschen haben sich so aggressiv in den Bus gedrückt und nur auf sich geguckt. Ma hatte natürlich keine Chance, mit mir reinzukommen", erzählte der Wahl-Hamburger.

Wegen eines Unwetters sei der Zug jedoch nicht wie geplant bis nach Bremen gefahren, stattdessen seien die beiden mit unzähligen anderen Fahrgästen "irgendwo im Nirgendwo" gestandet, so der Modedesigner.

Doch der Reihe nach: Am gestrigen Mittwoch berichtete der 31-Jährige seinen Fans via Instagram , dass er das erste Mal überhaupt mit Hündin "Ma" Bahn gefahren sei - die Vierbeinerin lebt seit diesem Sommer bei Malte und Freundin Phia (25).

Der Influencer und die Vierbeinerin wurden von einer "einzigartigen Frau" namens Sabine gerettet. © Instagram/maltezierden

Wenig später saßen der 31-Jährige und Ma in dem Wagen der Unbekannten, die sich als Sabine vorstellte - und ihre noble Tat mit folgenden Worten begründete: "Wir Hundebesitzer müssen zusammenhalten."

Anschließend fuhr sie Malte und seine Fellnase den ganzen Weg zum 40 Minuten entfernten Bahnhof in Bremen. "Die hat das einfach so gemacht. Ich habe ihr sogar Geld angeboten", unterstrich der Influencer - vergebens.

Stattdessen erklärte Sabine ihm: "Du wirst einfach irgendwann mal eine Packung Hunde- oder Katzenfutter kaufen und in eine Spendenbox schmeißen. Da habe ich mehr von, wenn du den Tieren was Gutes tust, als wenn du mir was Gutes tust."

Der Musiker war geplättet: "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich das letzte Mal so einen Menschen hier in Deutschland erlebt habe. Das macht mich so glücklich", bekräftigte er.

Um der "einzigartigen Frau" etwas zurückgeben, bat er seine Fans um Spenden an das Tierheim, in dem Sabine ehrenamtlich tätig sei. "Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dabei helft, sie zu überraschen", erläuterte Malte abschließend.