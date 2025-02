Marc Eggers redet Klartext: "Bekomme seit Monaten Morddrohungen"

Ballermann-Star und Moderator Marc Eggers (38) packt auf Instagram aus, dass er vermehrt mit Online-Hass und Homophobie zu kämpfen hat. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/marceggers

"Ich bekomme seit Monaten wirklich unzählige Hassnachrichten, homophobe Nachrichten, Morddrohungen, Beleidigungen, rauf und runter", wendet sich der 38-Jährige in einem Instagram-Video an seine knapp 300.000 Follower. Das Statement wurde bereits über eine Million Mal angesehen.

Als Entertainer wolle er nichts anderes, als witzigen Content zu produzieren und seine Fans zum Lachen zu bringen. Trotzdem kann er bei diesem ernsten Thema nicht schweigen.

Seitdem im September 2023 die Liebelei zu Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) ans Licht kam, stand Marc im Zentrum der Öffentlichkeit. Das gefiel nicht jedem. Die Kommentarspalten seiner Instagram- und YouTube-Beiträge wurden geflutet von Online-Hate.

"Es ist ok, dass Leute mich vielleicht als Person nicht mögen, es ist ok, wenn Leute auch Kritik äußern. Aber es ist meines Erachtens nicht ok, dass Leute so dermaßen beleidigt werden aufgrund ihrer vermeintlichen sexuellen Ausrichtung", stellt Marc klar.