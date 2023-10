MDR-Moderator stellt sich kurioser Bananen-Phobie: "Hätte lieber tote Maus ausgeweidet!"

Leipzig - Peter Imhof (50) ist als stets gut gelaunter Moderator bei "MDR um 4" bekannt. Was seine Fans wahrscheinlich nicht wissen: Der Zweifach-Vater hat schreckliche Angst vor einer ganz speziellen Obst-Sorte. In der neuen MDR-Sendung "Promis am Limit" musste er sich nun dieser Frucht - und gleichzeitig Furcht - stellen.

Peter Imhof (50) hat wegen seiner Phobie noch nie eine Banane gegessen - bis jetzt. © 123RF/123bogdan, Instagram/imhof_peter

Bei "Promis am Limit" konfrontiert Reporter Jan Weskott seine Kollegen mit ihren ganz persönlichen Ängsten und Phobien.

So wird Peter Imhof mit verbundenen Augen in ein altes Kino in Weimar entführt, wo er eine ganz private "Vorführung" zu sehen bekommt: Er muss sich einen Film ansehen, in dem ein Mann ein Bananen-Kostüm trägt, eine der gelben Südfrüchte schält und genüsslich verzehrt.

"Bei diesem Thema hört der Spaß auf. Ich hab noch nie eine Banane gegessen, bis vor kurzem waren zu Hause Bananen verboten. Jetzt habe ich Kinder, die jagen mich teilweise mit den Bananen durch die Wohnung", ächzt Imhof.

Einen konkreten Grund für seine ganz konkrete Ablehnung gibt es nicht - dafür kommt es aber noch dicker für den 50-Jährigen: Der nächste Stopp seiner Herausforderung ist der Erfurter Zoo.

In der dortigen Futterzentrale soll Peter Imhof erst einige Bananen schälen und schneiden, um sie an hungrige Lemuren zu verfüttern.

"Ieeeeh, das ist total weich. Ich hätte lieber eine tote Maus ausgeweidet. Das könnt Ihr Euch nicht vorstellen, was das für mich bedeutet", jammert Imhof und äußert das dringende Bedürfnis, seine Hände zu waschen.