Drogenfund bei Melanie Müller: Jetzt spricht ihr Ex Mike Blümer!

Neues Gefährt: Melanie Müller freut sich über ihren neuen Mercedes-SUV. © Instagram/melanie.mueller_offiziell

Für Melanie Müller, die noch eine Anklage wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ("Hitlergruß"-Affäre) am Halse hat, geht es um viel.

Gerade erst präsentierte die Trash-Actrice in sozialen Netzwerken in lasziver Pose ihr neues Mercedes-SUV - ein Geschenk ihres aktuellen Lebensgefährten Andreas Kunz. "Großes Auto für eine bald noch größere Familie", schrieb sie dazu.

Sollte sie jedoch tatsächlich wegen Drogenbesitzes verurteilt werden, wird sie das Auto wohl nur noch als Beifahrerin genießen können.

Denn auch bei geringen Mengen, wie im vorliegenden Fall, kommt es bei einer rechtskräftigen Verurteilung zu einer so genannten "Mitteilung in Strafsachen" an die Führerscheinbehörde. Und die entzieht Drogenkonsumenten in der Regel die Fahrerlaubnis.

Der Delinquent muss seine Fahreignung dann erst durch eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) nachweisen.