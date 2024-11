Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick": Gibt es einen neuen Mann in ihrem Leben?

Melissa (31) startete mit ihrer Teilnahme bei "Hochzeit auf den ersten Blick" auch ihre Social-Media-Karriere. © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick (Bildmontage)

Kein Wunder also, dass die Gerüchteküche über ihr Liebesleben dadurch längst wieder vor sich hin brodelt.

In einer Fragerunde bei Instagram setzte Melissa den Spekulationen nun aber vorerst ein klares Ende. "Gibt es einen neuen Mann in deinem Leben?", wollte ein Follower in dem Q&A von ihr wissen. Und Melissa erklärte: "Nein, es ist immer noch der gleiche." Und im nächsten Satz klärte sie dann auch auf: "Er ist fast 4 Jahre alt und hält mich wunderbar auf Trab."

Aktuell scheint die 31-Jährige als alleinerziehende Mutter also keinen Kopf für eine neue Beziehung zu haben.

Mit ihrem Sohnemann Mucki (3), der aus der Ehe mit Philipp hervorgegangen ist, tritt Melissa in dieser Woche auch eine Mutter-Kind-Kur an.