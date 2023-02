Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" plant eine große Veränderung

Doch ganz angekommen scheint sie dabei doch noch nicht zu sein - denn sie verriet auch, dass sie bereits daran denke, noch eine entscheidende Sache in ihrem Leben zu verändern...

Doch ob nun Single oder nicht: Die einstige HadeB-Kandidatin betonte in dem Q&A nun auch, derzeit sehr glücklich mit ihrer Situation als alleinerziehende Mutter zu sein. Seit der Trennung von Philipp vor etwas mehr als einem Jahr habe sie schließlich wieder zurück zu sich selbst gefunden. Damit könne sie auch ihrem Sohn eine bessere Mutter sein, weil sie "wesentlich ausgeglichener und fröhlicher" sei, so Melissa.

"Gibt es Peter noch?", war etwa eine der Fragen, auf die sie nicht mehr eingehen wolle. Auch wie ihre aktuelle Beziehung zu Ex Philipp (35) sei und ob sie sich vorstellen könne, noch ein weiteres Kind zu bekommen, ließ Melissa ganz bewusst unbeantwortet.

Am Wochenende stellte sie sich wie so oft den Fragen ihrer Follower bei Instagram. Doch eine Sache stellte sie dabei gleich von vornherein klar: Sie wolle vorerst keine Fragen zu ihrem Beziehungsstatus mehr beantworten, betonte sie.

Tatsächlich wolle sie ihren Lebensmittelpunkt in der kommenden Zeit noch einmal verschieben. Auf die Frage, wie wahrscheinlich es sei, dass Melissa mit ihrem kleinen Sohn noch einmal umziehen werde, antwortete sie: "In den nächsten Jahren ist es definitiv sehr wahrscheinlich, zu sehr zieht es mich in die Heimat zurück." Wo genau diese liegt, das verriet die Wahlhamburgerin aber nicht.

Dabei legte sich die 29-Jährige auch schon auf eine Sache fest: Das Ganze solle dann bereits "der letzte Umzug" für sie sein. Deshalb wolle sie auch nichts überstürzen.

"Somit denke ich, werden wir hier noch ein bisschen wohnen bleiben", so Melissa, die zuletzt mit Philipp in den Norden Hamburgs gezogen war.