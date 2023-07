Model teilt wichtiges Update zu ihrem OnlyFans-Account mit

Model Anastasiya Avilova (34) war schon mehreren Reality-Shows zu sehen, darunter auch das berüchtigte "Dschungelcamp" und "Promiboxen". © Montage: Screenshot/Instagram/nasia_a

Die Mainzerin mit ukrainischen Wurzeln hatte für die Frage-Antwort-Runde am gestrigen Freitag kein Thema vorgegeben: "Fragt alles, was Ihr wollt ❤️", lautete die Aufforderung an ihre Fans.

Die erste Frage, welche die 34-Jährige in ihren Instagram-Storys präsentierte, hatte es bereits in sich: "Wann hattest Du den letzten besten Sex?", wollte ein Follower von dem Model wissen.

Hierzu verfasste die ehemalige "Dschungelcamp"-Kandidatin eine Erwiderung, ohne eine Antwort zu geben: "Solche Fragen sind doch viel zu privat 😸😸", ließ sie ihren Fan wissen.

Eine andere Frage berührte ebenfalls ein erotisches Thema: Anastasiya Avilova wurde auf ihren OnlyFans-Account angesprochen, den sie schon vor längerer Zeit eröffnete.