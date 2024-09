Große Ehre für Motsi Mabuse: Darum gab es jetzt Post von King Charles III.

Frankfurt am Main - Große Ehre für "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse : Im Oktober dieses Jahres wird die 43-Jährige im berühmten St. James Palast in London erneut den britischen König Charles III. (75) und seine Frau Camilla (77) treffen!

Motsi Mabuse (43) hat Post aus dem britischen Königshaus bekommen. © Bild-Montage: Victoria Jones/PA Wire/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa

Eine schriftliche Einladung flatterte bereits in ihren Briefkasten. Charles und Camilla sind bekanntlich große Fans von "Strictly Come Dancing", der britischen Version von "Let's Dance", und insbesondere von Motsi. Seit 2019 sitzt die Tänzerin auch in der dortigen Jury.

Bereits im vergangenen Jahr durften Motsi und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk (40) das britische Königspaar persönlich kennenlernen. Anlass war das Staatsbankett, das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) im Schloss Bellevue in Berlin veranstaltet hatte.

"Ganz ehrlich, ich war so nervös, ich konnte gar nicht mehr irgendwie was sagen", hatte Motsi damals RTL über den Moment berichtet, in dem sie dem Königspaar gegenüberstand.



Dieses Mal dürfte sie sicherlich etwas von ihrer Nervosität abgelegt haben.

Sie wurde übrigens zum Empfang anlässlich des Treffens der Regierungschefs des Commonwealth eingeladen. Als gebürtige Südafrikanerin ist Motsi selbst auch Bürgerin des Staatenbundes.