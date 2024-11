Nach Liebes-Aus mit Eishockey-Spieler: Jana Wosnitza spricht von "energieraubender Beziehung"

"Ich war in einer sehr energieraubenden Beziehung mit jemandem, der schwere mentale/psychische Probleme hat", schreibt die Football-Moderatorin und betont, dass sie aufpassen musste, "nicht mit in den Abgrund" gerissen zu werden.

Maxi Kammerer (28) geht aktuell für die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga auf Torejagd. © Instagram/maxikammerer9 (Screenshot)

Insgesamt sei es eine harte und anstrengende Zeit für Jana gewesen, unter der am Ende auch ihre körperliche und seelische Gesundheit gelitten habe.

Das sei sogar so weit gegangen, dass die Beziehung an einem bestimmten Punkt sogar mehrfach ihre Karriere "aufs Spiel gesetzt" habe, meint die 30-Jährige. "Nur wusste zu dem Zeitpunkt niemand, was eigentlich gerade hinter den Kulissen abgeht."

Inzwischen hat die Moderatorin die schlimme Zeit allerdings verarbeitet, beteuert sie. "Mir geht's enorm gut zurzeit, und es fühlt sich alles sehr richtig an gerade", meint Jana.