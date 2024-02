Nach Liebes-Outing: Was läuft da zwischen Patrick Romer und Sabrina Mina?

Zwischen Patrick Romer (28) und Sabrina Mina (31) gab es offenbar mehr als nur einen Flirt: Inzwischen sind sie aber jeweils neu vergeben. © Screenshot/Instagram/sabrinamina_official, patrick_romer_ (Bildmontage)

Den beiden wurde Ende 2022 eine Beziehung nachgesagt, nachdem sie immer wieder beim ausgelassenen Feiern zusammen gesehen wurden. Reality-Kollege Eric Sindermann (35) nannte sie außerdem ein "verliebtes Paar", was Patrick jedoch dementierte: Dafür sprach er mal von einer Freundschaft, mal von einer lockeren Affäre, die ihn mit Sabrina verbinde.

Das alles ist inzwischen Schnee von gestern: Denn nicht nur Sabrina verkündete Anfang des Jahres, seit einem halben Jahr wieder glücklich vergeben zu sein. Auch Patrick ist seit einigen Wochen in festen Händen und teilt sein Liebesglück mit seiner Community.

Während die Fans aber noch rätseln, wer der neue Mann an Sabrinas Seite ist, zeigte sich Patrick inzwischen mehrfach mit seiner Liebsten in der Öffentlichkeit: Er führt eine Fernbeziehung zu der Nachwuchsschauspielerin Annelie Henze (26). Und den beiden scheint es ziemlich ernst zu sein: Denn Annelie machte ihrem Patrick in einer Instagram-Story bereits eine große Liebeserklärung und betonte, dass sie bei einem Heiratsantrag in jedem Fall "Ja" sagen würde.

"Man muss einfach mal Glück haben in der Partnerwahl", kommentierte Patrick ihren süßen Hinweis.