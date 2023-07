"Oppenheimer"-Star wagt krasse Veränderung: Darum trägt Florence Pugh ihr Haar superkurz

Los Angeles - Nicht erst seit ihrem Auftritt in " Oppenheimer " zählt Florence Pugh (27) zu den gefragtesten Schauspielerinnen in Hollywood . Die Britin ist ein angehender Superstar. Seit einiger Zeit trägt sie nun eine auffällige Kurzhaarfrisur - doch diese wählte Pugh nicht (nur) aus modischen Gründen.

"Ich habe mich absichtlich dafür entschieden, so auszusehen. Ich wollte die Eitelkeit aus dem Bild nehmen", sagte Pugh kürzlich im Gespräch mit der Radio Times .

In dem biografischen Historienfilm dreht sich alles um den Physiker J. Robert Oppenheimer ( Cillian Murphy , 47), in dessen Leben auch die Studentin Jean Tatlock - gespielt von Pugh - eine große Rolle spielte.

Christopher Nolans (52) "Oppenheimer" schlug (Achtung Flachwitz!) ein, wie eine Bombe! Bereits nach eineinhalb Wochen spielte der Blockbuster hunderte Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Kritiker und Nolan-Fans sind gleichermaßen begeistert.

Pugh als Jean Tatlock an der Seite von J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy, 47). © Universal Pictures. All Rights Reserved.

Bei der Met Gala war die Schauspielerin zum ersten Mal mit abrasierten Schopf aufgetaucht. Bei der "Oppenheimer"-Premiere präsentierte sie dann in diesem Monat eine neue, blonde Kurzhaarfrisur.

"Hollywood ist sehr glamourös, besonders für Frauen, und es ist schwer für das Publikum, darüber hinwegzusehen. Wann immer ich nicht glamourös sein oder mich nicht voll schminken musste, habe ich dafür gekämpft, dass es so bleibt. Das hilft den Zuschauern", versuchte Pugh ihre Entscheidung zu erklären.

Die "Midsommar"-Darstellerin führte aus: "Die Eitelkeit ist weg. Das Einzige, was die Leute dann sehen können, ist dein unverfälschtes Gesicht." Bereits am Anfang ihrer Karriere habe sie darum gekämpft, ihr Image zu kontrollieren. "Es hilft mir, wenn ich weniger Make-up trage, weil ich dann auf der Leinwand weniger glitzere. Ich habe das Gefühl, dass es mir erlaubt ist, hässliche Gesichter zu machen."

Doch auf der Leinwand wird Florence Pugh zumindest in nächster Zeit auch weiterhin etwas längeres Haar tragen. In den ersten veröffentlichten Bildern des Sci-Fi-Epos "Dune 2" ist die Schauspielerin in ihrer Rolle als Prinzessin Irulan wieder mit etwas längeren Haaren zu sehen.