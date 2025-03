Nach Tod von Liam Payne (†31): Freundin findet Erinnerungsstück und bricht in Tränen aus

Dieses Kleid entdeckte Kate Cassidy (25) am Donnerstag in einer Kiste. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/kateecass (2)

In einem Video auf ihrem TikTok-Account teilte Kate Cassidy (25) am Donnerstag eine Erinnerung an die Liebe ihres Lebens - und verdrückte dabei gleich mehrere Tränen.

So war sie gerade dabei gewesen, einige Kisten zu durchsuchen, als sie ein gelbes Kleid entdeckte, das sie im vergangenen Jahr zu einer Hochzeit in Paris getragen hatte. Ihre Begleitung: ihr Freund Liam.

"Dieses Kleid bringt mir so viel Frieden und Trost", erklärte sie ihren Followern und strich über den seidigen Stoff, der so viele "Erinnerungen" in sich trage, die sie "niemals vergessen" wird. "Wir hatten dort einfach die beste Zeit", so Cassidy unter Tränen.

Anschließend hielt sie weitere Erinnerungsstücke in die Kamera: ein Paar zerfledderte Pumps, die sie am Tag der Hochzeit getragen hatte. Diese waren eigentlich so gut wie neu gewesen, als sie sie mit dem gelben Kleid getragen hatte. Am Ende der Nacht dann der Schock: "Sie waren ruiniert."

Nicht nur waren die Sohlen aufgeraut, auch die Absätze hatten stark unter der Veranstaltung gelitten. "Wir haben die Nacht wortwörtlich durchgetanzt", lächelte Cassidy traurig.