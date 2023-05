Naddel in der Notaufnahme! Bohlen-Ex will erneut umziehen

Hamburg - Große Sorgen um Nadja Abd el Farrag (58)! Nach ihrem Umzug in eine neue Wohnung im Landkreis Herzogtum-Lauenburg wollte die Bohlen -Ex endlich wieder ein neues Leben starten, doch es endete in der Notaufnahme.

Also machte sich der Gönner auf den Weg ins Herzogtum Lauenburg und schaute in der Wohnung der ehemaligen Fernsehmoderatorin vorbei. Doch von Naddel fehlte jede Spur.

"Deshalb suchen wir jetzt eine neue Wohnung für sie, hatten einen Besichtigungstermin in Blankenese", erklärte der Ex von Patricia Blanco (52) der Bild .

Naddel hatte sich gerade erst in ihrer neuen Wohnung eingerichtet , da wollte sie auch schon wieder weg. "Sie ist zu weit von Hamburg entfernt", erklärte Millionär Andreas Ellermann (57), der der 58-Jährigen zuletzt eine große Hilfe war. Doch ohne Auto war die Distanz zwischen ihrer neuen Bleibe und ihrer Mutter, die seit Jahren eine wichtige Stütze in ihrem Leben ist, einfach zu groß.

Der 57-Jährige ist nach der Trennung von Patricia Blanco (52) selbst auf Wohnungssuche. © Georg Wendt/dpa

"Dort berichteten mir Nachbarn, dass sie Nadja in die Notaufnahme in die Asklepios Klinik Barmbek gefahren haben", sagte Ellermann. Die 58-Jährige spürte beim Zusammenpacken ihrer Sachen einen stechenden Schmerz im Rücken. Der Verdacht: Bandscheibenvorfall!

Gegen die Schmerzen verpassten die Ärzte ihr Spritzen. Nun müsse sie sich aber schonen.

Der verpasste Besichtigungstermin im Nobel-Stadtteil Blankenese wird nachgeholt. "Vielleicht zieht Nadja ja bald schon wieder um", meinte Ellermann. "Wenn sie sich im Herzogtum Lauenburg nicht wohlfühlt, werde ich ihr eben dabei helfen, in die Nähe ihrer Mutter zu ziehen."

Denn: "Sie muss jetzt endlich mal zur Ruhe kommen und ein neues Leben beginnen", stellte auch der 58-Jährige klar. Dabei hat er gerade selbst genug Probleme.

Nach der Trennung von Patricia Blanco, die in seinem 1,5 Millionen teuren Anwesen bei Hamburg wohnt, lebt er vorübergehend in einem Luxus-Hotel. "Da muss jetzt dringend eine Lösung her", gab er zu. Ellermann muss also gleich zwei Wohnungen finden!