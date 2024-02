Model Neele Bronst hat klare Worte für Jimi Blue: "F*** doch bitte mit Kondom!"

Model Neele Bronst (27) ist schockiert über Jimi Blue Ochsenknecht (32) und findet auf Instagram klare Worte. © Screenshot Instagram/neelejay

"Es gibt einen Unterschied zwischen Vatersein, vor allem freiwilliger Vater oder Erzeuger und unfreiwilliger Erzeuger. Ich sehe mich, und das bin ich auch, als unfreiwilligen Erzeuger". Mit diesem Satz schockierte der frühere "Die wilden Kerle"-Star vor wenigen Tagen.

Auf YouTube, am roten Teppich, sowie auf Instagram reagieren immer mehr Promis auf die Vorwürfe des 32-Jährigen.

"Für mich gibt es NICHTS Schlimmeres, als einen Vater, der sich mit der Aussage 'Ich wollte das Kind ja gar nicht' aus der Verantwortung ziehen will", äußerte sich Model und Influencerin Neele Bronst am Freitagabend erstmals zu den harten Worten von Jimi Blue und stellte gleichzeitig die Frage in den Raum, was denn genau mit "unfreiwilliger Erzeuger" gemeint sei.

"Unfreiwilliger Erzeuger bedeutet ja: gegen den Willen. Wurde er also dazu gezwungen, Sex zu haben oder weiß er einfach nicht, wie so ein kleines Wesen entsteht?", merkte die 27-Jährige an, die selbst Mutter eines kleinen Sohnes ist.

"Wenn du kein Kind möchtest, ist das ja in Ordnung, aber dann f*** doch bitte mit Kondom", machte die Ex-GNTM-Teilnehmerin ihrem Ärger über den Schauspieler Luft.

Jimi Blue selbst ist inzwischen zurückgerudert und hat sich entschuldigt - zumindest teilweise.