Neue Fremdgeh-Vorwürfe gegen Justin Timberlake: Leidenschaftliche Nacht mit diesem Playmate?

Ist Justin Timberlake (43) ein Fremdgeher? © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

War Justin Timberlake seinen Partnerinnen in der Vergangenheit häufiger untreu?

Der ehemalige Boyband-Star muss sich schon seit Jahren immer wieder mit Affären-Gerüchten herumschlagen: So soll er seine Ehefrau Jessica Biel (41), mit der er zwei gemeinsame Söhne hat, im Laufe ihrer Ehe Berichten zufolge mehrfach mit Schauspiel-Kolleginnen betrogen haben.

Und auch seine Ex-Partnerin Britney Spears hatte dem Musiker in ihren Memoiren "The Woman in Me" vorgeworfen, ihr während ihrer Beziehung fremdgegangen zu sein.

Doch das scheint noch lange nicht alles zu sein: Auch während seiner Liaison mit Hollywood-Star Cameron Diaz (51) soll es der NSYNC-Frontmann mit der Treue nicht allzu genau genommen haben, wie seine angebliche Ex-Affäre nun gegenüber der britischen Daily Mail enthüllte.



Das ehemalige Playmate Zoe Gregory (49) behauptete, den 43-Jährigen Anfang der 2000er Jahre in der "Playboy"-Mansion kennengelernt und verführt zu haben - obwohl er damals vergeben gewesen sei.



Auch wenn Justin anfangs noch gezögert habe, weil er in festen Händen gewesen sei, hätten die beiden schließlich eine wilde Nacht miteinander verbracht, so das frühere Model.