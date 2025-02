Nina Bott packt über Dschungelcamp-Nachspiel aus: "Fremdscham"

Hamburg/Köln - Während Lilly Becker (48) am Ende die Krone mitnehmen durfte, reichte es für sie nur zu Platz zehn: Schauspielerin Nina Bott (47) musste das diesjährige " Dschungelcamp " schon früh verlassen.

Nina Bott (47) hatte im Dschungelcamp zwar auch ihren Tränenmoment, spielte sonst aber eher eine Nebenrolle. © RTL

In dieser Woche war die Hamburgerin aber noch einmal Teil des Dschungelkosmos: Am Mittwoch reiste Nina nach Köln, um mit den anderen Kandidaten die Wiedersehensshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel" aufzuzeichnen.

Bei der Sendung, die am kommenden Sonntag um 20.15 Uhr bei RTL und RTL+ ausgestrahlt wird, ging es offensichtlich ziemlich hoch her, wie die 47-Jährige ihren Fans auf Instagram am gestrigen Donnerstag erklärte.

"Es war geprägt von Fremdscham und Peinlichkeiten, bösen Vorwürfen, unfassbar dämlichen Diskussionen um nichts, aber aufgebauscht ins Unendliche", fasste die Moderatorin sichtlich belustigt in ihrer Story zusammen.

Jüngst war bereits bekannt geworden, dass es bei der Aufzeichnung unter anderem ordentlich zwischen Jürgen Hingsen (67) und Jörg Dahlmann (66) geknallt haben soll.