So sieht Nina Bott nicht mehr aus! "Muss man sich erst mal dran gewöhnen"

Schauspielerin Nina Bott (46) hat eine neue Haarpracht. Die präsentierte sie ihren Fans am gestrigen Dienstag auf Instagram.

Zunächst war in der Story der Vierfach-Mama nur das Gesicht der ehemaligen "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin so sehen. Die erklärte dazu: "Ich mach's mal ganz kurz und schmerzlos, ohne großes Enthüllungsreel. Nein, ich bin nicht schwanger."

Dann zoomte sie mit ihrer Handykamera heraus und gewährte ihren Followern ungehinderten Blick auf ihre neue Frisur. "Bisschen kürzer, Pony und dunkler", kommentierte Nina ihr neues Aussehen selbst.

Tatsächlich war von der alten blonden Haarpracht der Moderatorin nicht mehr viel zu sehen, stattdessen ist die 46-Jährige unter die Brünetten gegangen - und fremdelt damit offenbar selbst noch ein wenig.

"Das geht auf jeden Fall schon so in die Kategorie: Muss man sich selber erst mal dran gewöhnen und zweimal hingucken. Noch fühlt es sich ein bisschen an wie eine Perücke oder so, aber ich find's richtig schön", offenbarte die Hamburgerin.

Ihr Ehemann - offensichtlich zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause - sei auch schon über die Typveränderung aufgeklärt worden. Aus gutem Grund: "Ich hab Benny gerade ein Video geschickt, damit er mich heute Abend auch erkennt", witzelte Nina.