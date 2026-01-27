Ohne ihren Sohn: Victoria Beckham in Paris zur Ritterin ernannt
Von Patricia Bartoson, Lisa Mehnert
Paris - Inmitten des großen Krachs bei der Beckham-Familie ist Modedesignerin und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham eine besondere Ehre zuteilgeworden. Die 51-Jährige wurde in Paris vom französischen Kulturministerium zur Ritterin des Ordens der Künste und der Literatur (Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres) ernannt.
Damit sollen der Nachrichtenagentur PA zufolge bedeutende Beiträge in den Bereichen Kunst und Literatur gewürdigt werden. Die 51-Jährige gründete 2008 ihr berühmtes Label und machte sich damit einen Namen in der Modebranche.
In einem Instagram-Beitrag teilte Victoria mehrere Bilder von der Ordensverleihung und betonte, wie geehrt sie sich fühle. Sie habe stets die "französische Ästhetik und die Ernsthaftigkeit, mit der sie Mode behandelt", bewundert.
"Hier auf diese Weise anerkannt und geschätzt zu werden, ist ein tiefgreifendes Privileg", schrieb Beckham und bedankte sich unter anderem bei ihrem Ehemann David (50): "Ich könnte nicht dankbarer sein, du bist mein Ein und Alles."
Neben ihm waren bei der Verleihung in Paris auch die gemeinsamen Kinder Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) dabei. Die beiden Söhne kamen mit ihren Freundinnen. Der älteste Beckham-Spross, Brooklyn Peltz Beckham (26), begleitete seiner Mutter, wenig überraschend, nicht.
Beckham-Streit beherrscht Schlagzeilen: Wird es jemals eine Versöhnung geben?
Die Auszeichnung dürfte eine willkommene Abwechslung für die Beckhams sein, deren Familienstreit aktuell in aller Munde ist. Brooklyn Beckham hatte sich in der vergangenen Woche in den sozialen Medien von seinen Eltern losgesagt. "Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen", schrieb er auf Instagram.
In dem Beitrag erhob der 26-Jährige mehrere Vorwürfe gegen seine Eltern, bei denen es auch um seine Ehefrau Nicola Peltz (31) geht. So sollen Victoria und David in der Vergangenheit die Beziehung ihres Sohnes sabotiert haben.
Beide Beckham-Eltern äußerten sich bisher nicht explizit zu den Vorwürfen.
In Paris demonstrierten sie mit den verbliebenen Familienmitgliedern nun Zusammenhalt, ein Ende der Fehde steht bis jetzt in den Sternen. Victoria Beckham teilte ihren großen Tag nicht mit ihrem Ältesten - weder vor Ort noch in ihrer Dankesrede.
Titelfoto: Fotomontage: Sebastien Dupuy/AFP/dpa; Sceenshots/Instagram/victoriabeckham