Ohne ihren Sohn: Victoria Beckham in Paris zur Ritterin ernannt

Paris - Inmitten des großen Krachs bei der Beckham-Familie ist Modedesignerin und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham eine besondere Ehre zuteilgeworden. Die 51-Jährige wurde in Paris vom französischen Kulturministerium zur Ritterin des Ordens der Künste und der Literatur (Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres) ernannt.

Victoria Beckham (51) nach der Verleihung des französischen Ordens "Chevalier des Arts et des Lettres" (deutsch: "Ritterorden für Kunst und Literatur"). © Sebastien Dupuy/AFP/dpa

Damit sollen der Nachrichtenagentur PA zufolge bedeutende Beiträge in den Bereichen Kunst und Literatur gewürdigt werden. Die 51-Jährige gründete 2008 ihr berühmtes Label und machte sich damit einen Namen in der Modebranche.

In einem Instagram-Beitrag teilte Victoria mehrere Bilder von der Ordensverleihung und betonte, wie geehrt sie sich fühle. Sie habe stets die "französische Ästhetik und die Ernsthaftigkeit, mit der sie Mode behandelt", bewundert.

"Hier auf diese Weise anerkannt und geschätzt zu werden, ist ein tiefgreifendes Privileg", schrieb Beckham und bedankte sich unter anderem bei ihrem Ehemann David (50): "Ich könnte nicht dankbarer sein, du bist mein Ein und Alles."

Neben ihm waren bei der Verleihung in Paris auch die gemeinsamen Kinder Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) dabei. Die beiden Söhne kamen mit ihren Freundinnen. Der älteste Beckham-Spross, Brooklyn Peltz Beckham (26), begleitete seiner Mutter, wenig überraschend, nicht.