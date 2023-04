Amira stellt Oliver Pocher mit privatem Detail bloß, der ist plötzlich ganz kleinlaut

Köln – So kleinlaut ist Oliver Pocher (45) selten! Eigentlich hat der Comedian standardmäßig einen flotten Spruch auf den Lippen, doch als seine Göttergattin Amira (30) ein privates Detail über ihn ausplaudert, ringt Olli plötzlich um Worte.

Bereits in der Vergangenheit hatte die "Prominent"-Moderatorin angemerkt, dass ihr Liebster möglicherweise ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen hat, während Amira selber bekanntlich großen Wert auf Fitness und ihre körperliche Gesundheit legt.

Und auch, was die Ursache für Ollis ungewollten Soundeffekt beim Schlummern angeht, äußerte Amira einen (nicht gerade vorteilhaften) Verdacht: "Du weißt, dass das am Gewicht liegt, ne?"

Der Comedian und seine Gattin haben sich in der Vergangenheit gegenseitig beim Schlafen fotografiert und die Bilder ins Netz gestellt. © Montage: Instagram/Oliver Pocher, Instagram/Screenshot/Amira Pocher

"Mir geht's nicht so gut", versuchte sich der Komiker zu verteidigen. Seine Nase wäre gerade zu gewesen.

Doch Amira wollte diese Begründung nicht gelten lassen: "Du schnarchst jede Nacht! Du hast am Anfang nicht geschnarcht, als wir uns kennengelernt haben."

Olli - merklich in die Defensive gedrängt - musste dies notgedrungen bestätigen, reagierte aber auch flapsig: "Ja, und das hab' ich jetzt extra gemacht? Mach mir doch 'ne Plastiktüte über den Kopf, dann ist es für alle erträglicher."

"Manchmal bin ich kurz davor", konterte Amira lachend, bevor Olli seinerseits zum Gegenschlag ausholte. "Aber du schnarchst auch ab und zu", revanchierte sich der 45-Jährige für die Bloßstellung seiner Göttergattin.

Amiras Erklärungsversuch, das passiere nur, wenn sie getrunken habe ("Und ich trinke nie!") quittierte er dabei mit schallendem Gelächter. "Auch das ist gelogen!" Gleichzeitig gestand er ein, dass es sich bei dem Schnarchen seiner Liebsten eher um ein niedliches Geräusch handeln würde - "so eine kleine Laubsäge ist das".

In Anspielung an Amiras Gewichts-Kritik stellte Olli dazu seine eigene Theorie auf. So würde Amira schnarchen, "weil du zu dünn bist, vielleicht liegt's daran, weil du einfach nichts mehr auf den Rippen hast".

Tatsächlich hatte die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin zuletzt verraten, dass sie sich selber aktuell sogar ein bisschen zu schlank finden würde. So wirklich nachtragen dürften Amira und Olli sich die kleine, gegenseitige Frotzelei jedenfalls nicht.