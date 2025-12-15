Brisante Aussage: Bestätigt Ex-Mann Oliver Pocher hier Amiras Liebes-Aus?

Köln - Seit Wochen ranken sich Krisengerüchte um die Beziehung von Amira Aly (33) und Christian Düren (35): Hat ausgerechnet Ex-Mann Oliver Pocher (47) jetzt das Liebes-Aus bestätigt?

Während ihrer gemeinsamen Zeit wurden Amira Aly (33) und Oliver Pocher (47) Eltern zweier Söhne. © Tobias Hase/dpa

Im "Bild"-Interview plauderte der 47-Jährige äußerst ausführlich über sein Leben. Dabei ging es nicht nur um seine Kindheit im Kreis der Zeugen Jehovas, sondern auch um seine gescheiterte Ehe mit der gebürtigen Österreicherin.

Tatsächlich scheint die Schlammschlacht, die sich beide unmittelbar nach ihrer Trennung in der Öffentlichkeit geliefert hatten, inzwischen abgehakt zu sein. Im Hinblick auf Weihnachten stimmt Olli nämlich sogar geradezu versöhnliche Töne an.

Gegenüber dem Boulevard-Blatt erklärte er: "Amira ist bei mir immer willkommen. Die Tür steht offen." Grund für die unverhoffte "Einladung" sind Amiras jüngste Aussagen, dass sie an Heiligabend mit ihren Kindern alleine im neuen Eigenheim sitzen würde.

"Nein, kommt keiner", hatte die 33-Jährige kürzlich erklärt und damit die Spekulationen um ein Liebes-Aus mit ihrem Freund weiter angeheizt. Auch ihre Verwandten haben in diesem Jahr andere Pläne. Ein herber Schlag für X-Mas-Fan und Familienmensch Amira.