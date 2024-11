Echte Sensation im Anflug? Oliver Pocher spricht über Boxkampf gegen Stefan Raab

Oliver Pocher (46) steht einem möglichen Boxkampf gegen seinen ungeliebten TV-Kollegen Stefan Raab (58) offen gegenüber. © Rolf Vennenbernd/dpa

Erst im September war der frühere "TV total"-Gastgeber nach knapp zehnjähriger Auszeit im Rahmen eines Boxkampfes auf die große Bühne zurückgekehrt. Ex-Weltmeisterin Regina Halmich (48) polierte ihm dabei zum dritten Mal die Visage.

"Ich bin gespannt, wie innovativ es ist, als 58-Jähriger einer 48-jährigen Ex-Sportlerin in die Fresse zu hauen", hatte Pocher im Vorfeld des Events in seinem Podcast noch gescherzt. Jetzt will er die Sache offenbar selbst in die Hand nehmen.

In der "Pressing-Show" wurde Oli unverblümt gefragt, ob er bei einem entsprechenden Angebot gegen seinen ungeliebten Fernseh-Kollegen boxen würde. Die Antwort kam prompt und fiel deutlich aus: "Sofort. Das wär doch mal ein Kampf. Das wäre wirklich interessant."

Allerdings hat die Sache einen gewichtigen Haken: "Das wird Stefan nicht machen, weil er die Herausforderung eins zu eins scheut. Er traut sich nur vor der Kamera", glaubt der Ex-Mann von Amira Aly (32).