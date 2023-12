Feiern Oliver und Amira Pocher gemeinsam ins neue Jahr hinein? Entscheidung scheint gefallen

Köln - In den vergangenen Tagen wurde viel spekuliert: Feiern Oliver (45) und Amira Pocher (31) Silvester zusammen? Nun scheint eine Entscheidung gefallen zu sein. Es sieht so aus, als würde das Noch-Ehepaar zum Jahreswechsel anstoßen können.

Amira Pocher (31) und Oliver Pocher (45) lernten sich 2016 über die Datingplattform "Tinder" kennen. © Tobias Hase/dpa

Denn wie BILD berichtet, ist es der Plan, dass die gebürtige Österreicherin und der Kölner Comedian gemeinsam feiern werden. Laut dem Bericht lassen die Pochers den letzten Tag des Jahres gemeinsam ausklingen - auch wegen der Kinder.



Wo genau, ist jedoch nicht klar, aber es wird weiter spekuliert, dass man sich voraussichtlich bei Amira im Haus trifft und den Abend mit Spielen verbringt.

Schon in den vergangenen Tagen waren sich der "Schwarz und Weiß"-Interpret und Amira wieder näher gekommen. Nachdem sie das Weihnachtsfest noch getrennt gefeiert hatten - sie mit den beiden gemeinsamen Kindern in Köln und er bei seiner Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (40) in den Vereinigten Staaten - zelebrierte man zuletzt schon den dritten Geburtstag ihres Sohnes zusammen.

Im vergangenen Jahr hatten der 45-Jährige und die "Prominent"-Moderatorin den Jahreswechsel noch gemeinsam mit "Sandy" auf einer Promi-Party im Biohotel Stanglwirt nahe Kitzbühel gefeiert.

Doch dies scheint dieses Jahr nicht der Fall zu sein, denn das Model ist kurz vorher nach Paris gereist.