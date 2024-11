Fieser Spruch gegen Pietro Lombardi! Welcher Promi steckt hier unter der Horror-Maske?

Köln - Passend zu Halloween hat sich einer der bekanntesten Promis in Schale geschmissen und sein Unwesen in der Nachbarschaft getrieben. Auch Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) scheinen vor ihm nicht sicher!

Comedian Oliver Pocher zeigte sich auf Kosten von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa in Stichel-Laune. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Über Instagram hatte er sich am späten Donnerstagabend zu Wort gemeldet und bei Freunden und Feinden gleichermaßen für Angst und Schrecken gesorgt: Oliver Pocher (46)!

Getarnt unter der Maske eines Horror-Clowns zog der Comedian durch die Straßen und gewährte seiner Community einen Einblick in sein eigenes Halloween.

Das hatte schon früh den ersten Seitenhieb gegen Ex-Frau Amira Aly (32) im Programm. Denn nachdem die Österreicherin am Vortag in ihrer Instagram-Story die teure Dubai-Schokolade verputzt hatte, deutete auch Olli nun an, sich die Luxusware genussvoll reinzuziehen.

Ganz besonders abgesehen hat es der Moderator aber auf jemand ganz anderen - nämlich auf "Pie" und Laura!

Eigentlich ist das Trio aufgrund der Nähe im Kölner Luxus-Wohnviertel miteinander befreundet. Der fiesen Scherze wegen, macht Olli aber auch vor seinen Freunden keinen Halt.