In New York: Oliver Pocher leistet sich bösen Fehltritt - "Bettelt nach der nächsten Ohrfeige"

Oliver Pocher (45) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. © Monika Skolimowska/dpa

Der 45-jährige RTL-Moderator tingelt derzeit durch die USA, um unter anderem Zeit mit seinen dort lebenden drei Kindern zu verbringen. So bekamen seine Fans in dieser Woche auch erstmals seine 13-jährige Tochter Nayla zu Gesicht.

Nebenbei verfolgt der Ehemann von Amira Pocher (30) aber auch noch gespannt das Geschehen in der Nordamerikanischen Basketball Liga (NBA). Das Viertelfinale zwischen New York Knicks und Miami Heat schaut sich der TV-Star live in den Arenen vor Ort an, "als der Miami-Ultra, der ich nun mal bin".

Trotz der stressigen Pendelei zwischen Florida und dem Big Apple, meldete sich Olli nun bei seinen rund 1,7 Millionen Instagram-Fans, um in seiner Story kurz die neue Podcast-Folge mit Ehefrau Amira anzupreisen. Diese ging nämlich wie gewohnt in der Nacht auf Freitag (12. Mai) online.

Mit quietschbunter Miami-Cap, Coldplay-Shirt und Rucksack sah der Blondschopf beim Gang durch die Straßen der Atlantik-Metropole auf den ersten Blick aus wie ein pubertierender Teenager auf Klassenfahrt. Und so verhielt er sich in der Folge auch.