Nach Ehe-Aus: Oliver Pocher bekommt Nachricht von Michael Wendler und reagiert sofort

"Nicht jeder hätte gedacht, dass es den Podcast noch zusammen gibt und dass man noch zusammen wohnt", erklärt Olli in der neuen Folge von "Die Pochers!", die am heutigen Freitag bei Podimo erschienen ist.

"Das ist ja hier alles geregelt", betont Amira. "Wir haben das offen kommuniziert, alles fair aufgeteilt ..." "Jeder hat seinen eigenen Security, so funktioniert das halt einfach", ergänzt ihr Noch-Gatte mit der gewohnten Prise Galgenhumor.

Gleichzeitig lässt Amira durchblicken: "Wenn keine Kinder im Spiel wären, hätte man das jetzt nicht gemacht." "Was jetzt? Die Trennung oder dass wir zusammenwohnen?", hakt Olli nach. "Letzteres", so die zweifache Mutter.

Das Ex-Paar hatte zuletzt bekräftigt, sich trotz etwaiger Differenzen auch weiterhin gemeinsam um die beiden Söhne (2 und 3 Jahre alt) kümmern zu wollen.

Amira gesteht, dass sie die öffentliche Debatte der vergangenen Tage "traurig gemacht" habe. "Es war hart, weil die Berichterstattung war ja nicht unbedingt zu meinem Vorteil. Ich war so ein bisschen taub, ich war gar nicht richtig ansprechbar."

"Welcome to my life", kennt sich Olli mit den Schattenseiten des Show-Business bestens aus. Dabei erhielt der Comedian zuletzt Rückenstärkung aus einer völlig unverhofften Richtung. "Wenn sich Michael Wendler schon bei dir meldet, und sagt, ihm tut es leid, dann hast du's wirklich geschafft ..."