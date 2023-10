Nach ihrem Auszug: Oliver Pocher und Amira zoffen sich heftig: "Habe die Schnauze voll!"

Köln - Kommt es jetzt doch zum Rosenkrieg? In ihrer neuen Podcast-Folge geraten Oliver (45) und Amira Pocher (31) mächtig aneinander. Grund ist die Geburtstagsfeier der gebürtigen Österreicherin und ihr neuer Mitbewohner!

Oliver (45) und Amira Pocher (31) gaben vor wenigen Wochen ihre Trennung bekannt. © Tobias Hase/dpa

In dieser Woche hat die frühere Visagistin einen Schlussstrich unter die Beziehung mit dem Comedian gezogen und ist mit ihren Kindern aus der gemeinsamen Villa in Köln ausgezogen. Ihr neues Domizil liegt in direkter Nachbarschaft.

Und die Zweifach-Mama hat auch schon einen neuen Mitbewohner, wie sie vor wenigen Tagen stolz auf Instagram zeigte. Dabei handelt es sich um einen kleinen Kater, den die Beauty von ihrer Mama und ihrem Bruder geschenkt bekommen hat.

Ein absolutes No-Go für Olli, wie er jetzt im Talk mit seiner Noch-Ehefrau klarstellt. "Man verschenkt keine Tiere", betont der 45-Jährige mit schroffem Unterton. Weiter poltert er: "Ich fand das komisch, total daneben und nicht besonders stilvoll!"

Nach Meinung des RTL-Moderators hätte man sich vorher absprechen müssen. Aus gutem Grund, denn: Olli leidet unter einer schweren Katzenhaar-Allergie. "Sie haben es nur gut gemeint", versucht Amira hingegen ihre Familie in Schutz zu nehmen.

Als Lösung für die Zukunft versichert die 31-Jährige, dass die Kinder "immer frische Klamotten" anziehen würden, bevor sie ihren Vater besuchen. "Das ist sehr nett", entgegnet Olli mit jeder Menge Sarkasmus in der Stimme.