15.07.2024 06:00 10.515 Jetzt packt Oliver Pocher aus! Was er nach dem Liebes-Outing von Noch-Gattin Amira sagt

Amira Pocher hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Was ihr Ex-Partner Oliver Pocher davon hält, verrät er jetzt offen und schonungslos ehrlich in seinem Podcast!

Von Frederick Rook

Titelfoto: Bildmontage: Jens Kalaene/dpa, Instagram/oliverpocher (Screenshot)