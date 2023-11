Oliver Pocher (45) vermutet Schema hinter Scheitern seiner Ehen, Ex-Frau wehrt sich

Köln - Oliver Pocher (45) hat ganz schön daran zu knabbern, dass auch seine zweite Ehe in die Brüche gegangen ist. Im Gespräch mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) hinterfragt sich der Comedian selbst und meint, ein Schema zu erkennen!

Erklärend fügt der Komiker an: "Du hattest damals auch 30. Geburtstag, Amira ist jetzt 31 geworden. Es gab zwei Schwangerschaften und dann hast du den Entschluss gefasst, dass es irgendwie nicht mehr reicht für eine Beziehung."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wird Olli nachdenklich. Das liegt vor allem an den Parallelen, welche die Trennungen von seinen beiden Ehefrauen aufweisen. Er sagt: "Es ist ja jetzt für mich ganz interessant, weil es eine sehr ähnliche Situation ist, wie wir uns getrennt haben, also der Zeitpunkt."

Die neue Talk-Konstellation mit Sandy soll jedoch nicht dazu dienen, schmutzige Wäsche zu waschen. Allerdings kündigte der RTL -Moderator an, dass er die Trennung mit Humor verarbeiten und dabei " auch mal den Finger in die Wunde legen " wolle.

Und eins wird sofort klar: Olli ist tief verletzt. "Wenn mir einer vor einem Jahr gesagt hätte, nächstes Jahr zum 31. Geburtstag wohnt die Amira im früheren Haus von dir und Sandy und ist auch mit einem Typen lustig am Anbandeln, der Glückskeks-Weisheiten rausposaunt, dann hätte ich gesagt: Geile Geschichte, trink noch einen weiter, schönen Abend noch", so der Entertainer.

Das Beziehungsende mit Amira (31) war natürlich das Kernthema in dem neuen Podcast-Format " Die Pochers - frisch recycelt! ", das der Comedian nach dem Zerwürfnis mit der Österreicherin fortan mit seiner ersten Ehefrau produziert.

Anfang des Jahres war die Welt scheinbar noch in Ordnung: Sandy feiert ihren 40. Geburtstag in Paris - mit Olli und Amira. © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Sandy sieht das differenzierter. "Ich finde es schwierig, Vergleiche zu ziehen. So eine Trennung ist auch bei uns nicht von heute auf morgen entstanden, bei euch auch nicht. Es gab Probleme, die ich nachvollziehen konnte", so die 40-Jährige.

Offen gibt Olli zu, dass er sich aktuell viel "selbst hinterfrage": "Was habe ich denn falsch gemacht? Vielleicht kannst du mir ja auch gerne mal Tipps geben?", spielt er den Ball zurück zu seiner Ex.

Und weiter: "Warum muss ich erst zwei Kinder in die Welt setzen oder zwei Schwangerschaften auf den Weg bringen, um danach dann zwei Jahre später wieder allein dazustehen und wieder vorne anzufangen? Woran liegt das?"

Die frühere Lebensgefährtin von Tennis-Ikone Boris Becker (55) flüchtet sich in Diplomatie: "Ich denke, es liegt immer an beiden Personen." Man könne nicht die Hände in Unschuld waschen und sagen, "ich habe nichts gemacht".

Aus ihrer Sicht sei es jetzt das Wichtigste, nach vorne zu schauen. Sie habe das Gefühl, dass die Situation durch die vielen Schlagzeilen über die Trennung "so ein bisschen außer Kontrolle" geraten sei.