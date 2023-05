Oliver Pocher erlebte BVB-Schmach im Stadion, jetzt ledert er gegen die Bayern

Dortmund/Köln – Nicht oft sieht man Oliver Pocher (45) um Worte ringen, doch diesmal schon. Der Comedian war am gestrigen Samstag live vor Ort, als sich Borussia Dortmund die Chance auf den Meistertitel verspielte und am Ende wieder einmal der FC Bayern München triumphierte.

Oliver Pocher (45) verfolgte den gescheiterten Titelkampf des BVB live von den Stadionrängen. © Montage: Instagram/Screenshot/Oliver Pocher

Pocher ist bekennender Fußballfan und hatte es sich zudem als leidenschaftlicher Großevent-Besucher nicht nehmen lassen, das letzte Bundesligasaison-Spiel des BVB direkt von den Stadionrängen aus zu verfolgen.

In einer Instagram-Story filmte der Wahl-Kölner, wie rund 80.000 Zuschauer im Signal-Iduna-Park in Dortmund die Kult-Hymne "You'll never walk alone" anstimmten. Welches Drama sich in den folgenden 90 Minuten (plus Nachspielzeit) vor seinen Augen abspielen würde, ahnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Letztendlich reichte es für die zunehmend verzweifelten Borussen - inklusive verschossenem Elfmeter und aberkanntem Abseitstor - nur zu einem 2:2-Endstand gegen Mainz. Weil die Bayern parallel in Köln siegten (1:2), war der große Traum vom Meistertitel für den BVB in allerletzter Minute geplatzt!

"Totenstille ...", kommentierte Pocher nach dem Schlusspfiff die Stimmung im Stadion. "Man weiß gar nicht, was man jetzt machen soll - Weinen? Lachen? (...) Keiner will so richtig gehen. Was für ein Nachmittag ..."

Doch Pocher wäre nicht Pocher, wenn er nicht noch den ein oder anderen Seitenhieb auf Lager hätte.