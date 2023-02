Oliver Pocher filmt fremde Frauen im Restaurant und startet Läster-Attacke

Oliver Pocher (44) ist aktuell in Las Vegas unterwegs, um ein Konzert von Adele (34) und Bruno Mars (37) zu besuchen. © Montage: Instagram/Screenshot/Oliver Pocher

Erst vor wenigen Tagen hatte der Ehemann von Amira Pocher (30) in New York eine unbekannte Brünette in einem Sportgeschäft gefilmt und dreist über sie hergezogen. Nun treibt der Komiker, den es ursprünglich wegen des Geburtstags seiner Tochter in die Vereinigten Staaten verschlagen hatte, in Las Vegas sein Unwesen.

Dort saß Pocher im Publikum, als die Welt-Stars Adele (34) und Bruno Mars (37) im Caesars Palace eine beeindruckende Show ablieferten.

Noch wenige Stunden vor dem "teuersten Konzert, was ich je besucht habe", hatte es sich der TV-Moderator noch in einem Restaurant über den Dächern der Casino-Metropole gut gehen lassen. In einer Instagram-Story zeigte er seinen rund 1,7 Millionen Followern den spektakulären Ausblick auf die Nachbildung des Pariser Eiffelturms.

Doch noch etwas anderes weckte Pochers Aufmerksamkeit - kurzerhand zückte er seine Kamera und filmte drauflos.