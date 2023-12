Oliver Pocher und Ex-Frau Sandy: Folgt ein sensationelles Liebes-Comeback?

Oliver Pocher (45) und Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden waren von 2010 bis 2014 miteinander verheiratete. Das Ex-Paar hat drei gemeinsame Kinder. © Rainer Jensen dpa/lbn

Obwohl sie sich nach ihrer Trennung im April 2013 eine öffentliche Schlammschlacht geliefert hatten, machen die früheren Ehepartner inzwischen wieder gemeinsame Sache, wenn auch nur beruflich.

Die Ex-Freundin von Tennislegende Boris Becker (56) ist nämlich seit einigen Wochen die neue Gesprächspartnerin des Comedians im neu aufgelegten Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt".

Was den RTL-Moderator und Sandy verbindet, sind aber vor allem die gemeinsamen Kinder. 2010 kam ihre Tochter Nayla (13) zur Welt. Zwei Jahre später folgten die Zwillingssöhne Elian und Emanuel (11).

Die Entscheidung, das Podcast-Projekt von Amira (31) zu übernehmen, ist der Wahl-Amerikanerin wahrlich nicht leicht gefallen. 24 Stunden – mehr Zeit hätte sie nicht bekommen. Dabei hatte sie ausdrücklich um "Bedenkzeit gebeten".

Letztlich entschied sie sich dafür, Olli zu unterstützen. "So bleibt der Podcast auch in der Familie", begründete sie ihre Zusage in der Auftaktfolge des Talk-Formats mit ihrem Ex-Mann.