Oliver Pocher verspottet sich selbst: Ehe-Drama mit Amira nur noch zum Lachen?

Denn wie schon am Samstagabend in Bochum war der Blondschopf auch beim Spiel der Leverkusener gegen die Eisernen zu Gast - samt süffisanter Meinung über sein erlittenes Liebes-Schicksal.

Der Comedian kann das Geschehen rund um die Trennung von Amira nicht unkommentiert lassen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Auf dem Weg zu seinem Auto filmte sich der 45-Jährige dabei, wie er über die jüngsten Krawalle innerhalb der Bundesliga und 2. Liga berichtete.

"Ich war ja in Bochum und da gab es ja Ärger zwischen der Polizei und einigen Fans", leitete Olli ein. Sein absolutes und unrühmlichstes Highlight hingegen war die Mega-Schlägerei auf St. Pauli.

Dort lieferten sich Fans seines Heimatklubs Hannover 96 im Gästeblock eine wüste Schlägerei.

"Da muss sich die Polizei einige Fragen gefallen lassen, (...) warum man da mit 'ner halben Hundertschaft reinmaschiert und Tränengas versprüht. Aber nun ja, ich habe ja gewiss meine ganz eigenen Probleme", stellte der Ex-Freund von Tennisspielerin Sabine Lisicki (34) sarkastisch fest.

Immer wieder stichelte der Podcaster in den vergangenen Tagen gegen seine Ex Amira - der er am Samstag liebevolle Zeilen widmete - und deren mögliche Affäre Biyon Kattilathu (39). Ein Ende scheint aktuell aber noch nicht in Sicht.

Im Gegenteil! Olli habe "noch einige Elfmeter" vor der Nase liegen, die er in der kommenden Zeit "verwandeln" wolle. Oh, oh...