Oliver Pocher wagt kuriosen Schritt: Pure Verzweiflung oder Geniestreich?

Köln - Mit einer völlig neuen Idee will Oliver Pocher (46) seiner Karriere offenbar eine neue Richtung und ordentlich Schwung geben. Will sich der Comedian damit etwa neu erfinden?

Ab dem 18. Februar zeigt sich Oliver Pocher über seine eigene App in der "Bildschirmkontrolle". © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Spätestens seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat es Olli Pocher ganz besonders auf Promis abgesehen, rief extra dafür die bei Fans gefeierte "Bildschirmkontrolle" ins Leben. Insbesondere Anne Wünsche (33) kann davon ein Lied singen.

Schon bald haben seine Zuschauer die Möglichkeit, ihren Lieblings-Entertainer rund um die Uhr zu verfolgen. Denn: Der Fünffach-Papa geht mit seiner eigenen App an den Start!

Das berichtete Olli ganz frisch höchst persönlich via Instagram. "Es gibt etwas, was ich euch mitteilen möchte. Ich habe ja schon gesagt, dass ich 'Rent a Pocher' wieder mache und die Bildschirmkontrolle wiederkommt. Das Ganze wird passieren in meiner eigenen App", klärt der 46-Jährige seine Community auf.

Sogar ein Starttermin für sein inoffiziell sechstes Baby steht demnach schon fest. "Die wird an dem Tag das Licht der Welt erblicken, an dem ich auch Geburtstag habe. Am 18. Februar! Es ist also nicht mehr lange hin."