Oliver Pocher zuckersüß mit Sohnemann, ein Detail heizt Gerüchte aber wieder an!

Schon beim Benefiz-Kick zugunsten der "Matze-Knop-Stiftung" vor wenigen Tagen fiel auf, dass der Erzfeind von Michael Wendler (51), Boris Becker (55) und Co. weiterhin den Ring am Finger hat.

Kein Wunder also, dass Olli - der die Trennung gar nicht wollte - weiterhin symbolisch an der Beziehung zur Mutter seiner Kinder Nummer vier und fünf festhält.

Sieben Jahre waren Olli und Amira ein Paar, vier davon sogar verheiratet! © Felix Hörhager/dpa

Will Olli nun ganz offensichtlich und offensiv also doch um die Ehe zu Amira kämpfen oder ist der Schritt, den Ehering abzulegen womöglich eine Nummer zu groß für den Spaßvogel?

Für Gesprächsstoff sorgt der 45-Jährige so oder so! Denn auch seine Reaktion auf das TV-Statement von Sky-Expertin Tabea Kemme (31) am vergangenen Samstagabend wurde in den Medien viel diskutiert.

Schlagzeilen-technisch könnte es für den Fünffach-Papa also deutlich schlechter laufen...

Aber zurück zum Ehering: Der könnte auch in den kommenden Tagen weiterhin am Ringfinger seiner linken Hand blitzen.

Gibt es für Olli und Amira doch noch ein Happy End? Bislang hat sich die Moderatorin noch nicht zu den Ehering-Storys ihres Noch-Gatten geäußert. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.