Pocher-Sohn (5) fällt bei Rafting-Tour ins Wasser, dann bricht Sichtkontakt ab

Köln/Australien - Schockmoment für Oliver Pocher (48): Bei einer Wildwasser-Tour geht nicht nur er, sondern auch sein fünfjähriger Sohn über Bord. Dann verliert der Comedian auch noch den Sichtkontakt. Bange Sekunden beginnen …

Oliver Pocher (48) und sein fünfjähriger Sohn gingen in Australien bei einer Wildwasser-Tour über Bord. © Felix Hörhager/dpa

Rund um Ostern begab sich der 48-Jährige mit seinen vier Söhnen aus seinen Ex-Ehen mit Sandy Meyer-Wölden (43) und Amira Aly (34) auf eine kleine Weltreise. Singapur, Australien und Japan lauteten die Destinationen - inklusive Actionprogramm.

Ein Erlebnis in Down Under steckt Pocher bis heute in den Knochen, wie er im neuen "Patchwork Boys"-Podcast gegenüber Co-Gastgeber Pietro Lombardi (33) offenbart. Die Familie hatte sich vor Ort zu einem Rafting-Trip im Regenwald entschlossen.

Für ein geringeres Risiko wählte der Pocher-Tross einen Schwierigkeitsgrad, der auch für Kinder ab sechs Jahren geeignet war. Nach einer Proberunde im Kajak ging es mit 20 Booten los ins wilde Gewässer. Doch aus Spaß wurde schnell Panik.

"Erste Stromschnelle, zack, und ich runter vom Boot mit meinem Kleinen", erinnert sich Olli in der neuesten Talk-Episode. In seiner Notlage habe er "alles falsch gemacht". Denn eigentlich habe es für einen solchen Fall strikte Anweisungen gegeben.

Der Fünffach-Papa geriet in Panik: "Ich hab meinen Kleinen nicht mehr gesehen", schildert er den dramatischen Moment. Statt sich flach auf den Rücken zu legen, um sich vor den Felsen zu schützen, habe er wild gestikuliert und mit dem Paddel gewunken.