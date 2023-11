Rolle rückwärts im Ehe-Zoff? Oliver Pocher macht Amira Angebot: "Die Tür steht offen"

Oliver Pocher (45) hat sich am Rande des "RTL Spendenmarathons" erneut zu seiner gescheiterten Ehe geäußert. © Montage: Instagram/Screenshot/Oliver Pocher

Spätestens seit den Liebesgerüchten um Amira und den Motivations-Coach Biyon Kattilathu (39) und dem vorzeitigen Aus des gemeinsamen Podcasts sind die Fronten zwischen Olli und seiner Verflossenen verhärtet.

So hatte der Fünffach-Vater in den vergangenen Wochen immer wieder öffentlich gegen die Mutter seiner zwei jüngsten Kinder geschossen - mit bitteren Konsequenzen. Zuletzt war Olli nicht beim Geburtstag seines kleinen Sohnes (4).

"Ich gehe mit der Situation offen um", erklärte der 45-Jährige jetzt in einem Interview am Rande des RTL-Spendenmarathons, "Kinder hin oder her, es ist halt einfach so."

"Wir müssen das Beste aus der Situation machen und da ist die beste Verarbeitung Humor", ist der TV-Moderator überzeugt. "Das habe ich die ganze Zeit gesagt. Das ist natürlich auch so, dass das spaltet sicherlich und dass der ein oder andere damit anders umgeht."

Seine Noch-Ehefrau hat in diesem Sinne jedenfalls einen ziemlich radikalen Weg gewählt: "Amira hat mich komplett jetzt blockiert auf Instagram." Trotzdem scheint es nun einen Lichtblick in dem zerfahrenen Trennungsdrama zu geben ...