"Rumgebumst" und fallen gelassen: Olli Pocher zieht drastisch über Ex-Frau Amira her
Köln - Seit August 2024 ist die Ehe von Oliver Pocher (47) und Amira Aly (34) geschieden. Laut dem Comedian soll seine Ex-Frau zuvor eine Affäre gehabt haben. Jetzt wärmte er das brisante Thema noch einmal auf!
In der jüngsten Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" spricht Olli mit seinem neuen Podcast-Partner Pietro Lombardi (33) unter anderem auch über ihre gescheiterten Liebes-Beziehungen.
Als es schließlich um die Gründe für seinen zweiten ehelichen Scherbenhaufen geht, wird der 47-Jährige deutlich: "Und da gab es auch das Gerücht – und es sind keine Gerüchte – um Biyon. […] Es gab einfach was zwischen Biyon und Amira. Punkt, Fakt, Aus."
Sowohl Amira als auch Biyon Kattilathu (41), der sein Brot als Motivationscoach verdient und es im Zuge des Pocher'schen Rosenkrieges sogar zu "Let's Dance" schaffte, wiesen die Vorwürfe stets von sich - schalteten gar einen Anwalt ein.
Kurz darauf warf Olli die gebürtige Österreicherin dann auch rasch aus dem gemeinsamen Podcast und ersetzte sie durch seine erste Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden.
Wie Pocher im Podcast mit drastischen Worten noch einmal wiederholt, habe er die berufliche Zusammenarbeit mit der Mutter seiner zwei jüngsten Söhne beenden müssen, weil diese "rumgebumst" habe.
Finanziell nicht mehr abhängig: Ließ Amira Aly den Comedian deshalb fallen?
"Dann hab ich gesagt, wir können jetzt auch nicht mehr diesen Podcast machen. Und dann bin ich ja sehr zügig zu Sandy gegangen und hab sie gefragt, ob sie diesen Podcast machen will", fährt der Kölner Komiker fort. Das ehemalige Model sprang ein.
Vor wenigen Tagen wurde jedoch bekannt, dass sich Sandy vom "Die Pochers"-Podcast trennt. Laut Olli sei der alte Vertrag ausgelaufen, woraufhin man sich nicht auf neue Konditionen einigen konnte. Also holte er sich kurzerhand Lombardi ins Boot.
Doch nicht nur die angeblichen Seitensprünge sollen zum Ehe-Aus geführt haben. Auch das liebe Geld habe eine gewichtige Rolle gespielt. Zunächst sei Amira an seiner Seite Millionärin geworden.
Mit zunehmender Bekanntheit und einem prall gefüllten Bankkonto habe sich jedoch "der Fokus verschoben". Sie habe ihn finanziell nicht mehr benötigt und ihn deshalb fallen gelassen, glaubt Pocher.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa