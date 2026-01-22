"Rumgebumst" und fallen gelassen: Olli Pocher zieht drastisch über Ex-Frau Amira her

Köln - Seit August 2024 ist die Ehe von Oliver Pocher (47) und Amira Aly (34) geschieden. Laut dem Comedian soll seine Ex-Frau zuvor eine Affäre gehabt haben. Jetzt wärmte er das brisante Thema noch einmal auf!

Oliver Pocher (47) hat mal wieder gegen seine zweite Ex-Frau Amira Aly (34) ausgeteilt. © Henning Kaiser/dpa

In der jüngsten Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" spricht Olli mit seinem neuen Podcast-Partner Pietro Lombardi (33) unter anderem auch über ihre gescheiterten Liebes-Beziehungen.

Als es schließlich um die Gründe für seinen zweiten ehelichen Scherbenhaufen geht, wird der 47-Jährige deutlich: "Und da gab es auch das Gerücht – und es sind keine Gerüchte – um Biyon. […] Es gab einfach was zwischen Biyon und Amira. Punkt, Fakt, Aus."

Sowohl Amira als auch Biyon Kattilathu (41), der sein Brot als Motivationscoach verdient und es im Zuge des Pocher'schen Rosenkrieges sogar zu "Let's Dance" schaffte, wiesen die Vorwürfe stets von sich - schalteten gar einen Anwalt ein.

Kurz darauf warf Olli die gebürtige Österreicherin dann auch rasch aus dem gemeinsamen Podcast und ersetzte sie durch seine erste Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden.

Wie Pocher im Podcast mit drastischen Worten noch einmal wiederholt, habe er die berufliche Zusammenarbeit mit der Mutter seiner zwei jüngsten Söhne beenden müssen, weil diese "rumgebumst" habe.