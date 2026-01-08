Schmerzensgeld für junge Frau: Dieser Gag kostete Oliver Pocher satte 20.000 Euro

Köln - Mit Gerichtsprozessen und Schmerzensgeldzahlungen kennt sich Oliver Pocher bestens aus. Jetzt hat der 47-Jährige verraten, welcher kleine Gag ihn gleich zweimal eine fünfstellige Summe kostete!

Nicht zuletzt wegen seiner zwei Scheidungen: Gerichtssäle sind Oliver Pocher (47) nicht fremd. © Henning Kaiser/dpa

Im Web-Format "Hey Aaron" mit Gastgeber Aaron Troschke (36) plauderte der Kölner Comedian jetzt ein wenig über seine Verfehlungen und erinnerte sich dabei an eine ganz spezielle Anekdote zurück.

Bei einem Auftritt in der ZDF-Unterhaltungsshow "Wetten, dass..?", die damals noch von TV-Legende Thomas Gottschalk (75) moderiert wurde, erlaubte sich Olli einen plumpen Scherz auf Kosten einer jungen Zuschauerin, die mit Nachnamen ebenfalls Gottschalk hieß.

Als die Studio-Gästin zum Beweis ihren Ausweis zückte und ihn dem Fünffach-Papa präsentierte, witzelte dieser über ihr Geburtsjahr. Dieses passe überhaupt nicht zu ihrer Optik, erklärte Pocher seiner Zeit vor einem Millionenpublikum.

Zum Schluss empfahl der Ex-Mann von Amira Aly (33) seinem "Läster-Opfer" dann auch noch eine Teilnahme an dem Beauty-Format "The Swan" (ProSieben). In der Sendung legten sich die Kandidatinnen in der Regel gleich mehrfach unters Chirurgen-Messer, um jünger auszusehen.