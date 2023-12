Verdächtiges Foto: Hat Oliver Pocher Live-Auftritt von Biyon Kattilathu besucht?

Und tatsächlich drängt sich beim Blick in seine Instagram-Story der Verdacht auf, dass sich der Komiker in Bonn unbemerkt unter Biyons Zuschauer gemischt haben könnte!

Gleichzeitig geht Biyon mit seinem Programm "Lebe. Liebe. Lache - Die Show, die glücklich macht" auf Tour, wobei zuletzt ein ganz besonderer Termin anstand. Für "Ein Abend mit Biyon" im Haus der Springmaus in Bonn gab es nur rund 200 Zuschauerplätze. Tickets mussten unter dem eigenen Namen gekauft und die Bestätigungsmail am Einlass vorgezeigt werden, heißt es in einem " Bild "-Bericht.

Dem Motivationstrainer wird bekanntlich eine intime Beziehung mit Amira nachgesagt. Gerüchte, die Olli selbst in den vergangenen Wochen immer weiter mit Seitenhieben in Richtung seiner Noch-Ehefrau und ihrem angeblichen Liebhaber angeheizt hat.

Biyon Kattilathu (39) ist in Bonn vor verhältnismäßig wenigen Zuschauern aufgetreten - Oliver Pocher war nicht anwesend. © Montage: Instagram/Screenshot/Oliver Pocher, Instagram/Screenshot/Biyon Kattilathu

So teilte Olli am Dienstagabend ein Foto von Biyon. Der Motivationscoach ist darauf im Profil zu sehen, wie er auf der Bühne steht und ein Mikrofon in der Hand hält. Sein Outfit - ein graues T-Shirt und eine verwaschene Jeans - stimmt mit dem überein, was Biyon bei seinem Auftritt in der ehemaligen Landeshauptstadt getragen hat.

"Super Abend gestern in Bonn! Danke! War so inspirierend!", kommentierte Olli inklusive eines Kuss-Emojis das Foto und implizierte dabei wohl absichtlich, bei der Liveshow vor Ort gewesen zu sein.

Was auf den ersten Blick authentisch wirkt, ist jedoch nur die nächste fiese Stichelei des Comedian. Immerhin saß in dem Winkel, aus dem die fragliche Aufnahme entstanden ist (auf der linken Seite vor der Bühne), niemand, der Olli ähnlich sieht, wie eine kurze Sequenz in Biyons Story zeigt.

Und auch dem "Bild"-Reporter zufolge, der das Event besucht hat, waren weder Olli noch Amira anwesend - ganz zu schweigen davon, dass für den Komiker wohl schon bei der Security-Kontrolle Ende im Gelände angesagt gewesen wäre.