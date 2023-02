Wegen Kleinkrieg mit Dieter Bohlen: Oliver Pocher rechnet mit Katja Krasavice ab!

Für den Kölner Comedian ist das Erotik-Sternchen in der Sexismus-Debatte inzwischen übers Ziel hinausgeschossen. Den Diss-Track, in dem Katja scharf gegen den Poptitan geschossen hatte, bezeichnete der Familienvater in seinem Podcast " Die Pochers! " jetzt schlichtweg als "übertrieben".

Jill Lange (22) wurde bei ihrem Auftritt bei "Deutschland sucht den Superstar" von Bohlen sexistisch beleidigt. © RTL/Stefan Gregorowius

Am allerwenigsten nachvollziehen kann der 44-Jährige allerdings die Tatsache, dass Katja den Musik-Produzenten als "alten weißen Mann" bezeichnete. "Alle, die immer 'alte weiße Cis-Männer' sagen, dürfen nicht vergessen: Auch die werden älter", fand Pocher deutliche Worte.

Irgendwann sei auch die Rapperin mal 50. "Und dann kommen irgendwelche 22-Jährigen, die sagen: 'Ey du alte Frau, was hast du eigentlich geleistet?'"

Erst vor wenigen Wochen hatte Pocher dem Hit-Produzenten aus Tötensen im Slutshaming-Eklat rund um die RTL-Castingshow schon einmal den Rücken gestärkt.

In der vierten Folge hatte unter anderem die ehemalige "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Jill Lange (22) ihr Glück vor der Jury versucht. Im Hinblick auf ihre umtriebige TV-Vergangenheit fragte Bohlen die Tattoo-Liebhaberin unter anderem, ob sie sich auch mit 30 noch "durch die Gegend bumsen" wolle.

Daraufhin bekam der 69-Jährige nicht nur einen mächtigen Shitstorm, sondern zog sich auch den inzwischen eskalierten Unmut von Mitjurorin Krasavice zu.

Bohlen soll anschließend sogar versucht haben, die Leipzigerin für die "DSDS"-Liveshows aus der Jury werfen zu lassen. Erfolglos. Auf die Attacke von Pocher hat Katja bislang noch nicht reagiert...