Wegen "Let's Dance"-Teilnahme: Oliver Pocher schießt gegen Reality-Pärchen

Er kann es einfach nicht lassen: Skandal-Comedian Oliver Pocher (47) hat in der neuen Folge seines Podcasts Realitystar Mike Heiter aufs Korn genommen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Anlass seiner neusten Tirade gegen den Essener ist die Teilnahme von dessen Verlobter Leyla Lahouar (28) am RTL-Format "Let's Dance".

In der Show hätten früher schließlich "noch Stars und Prominente" teilgenommen, motzt Pocher in der neusten Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt", den er gemeinsam mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42) aufnimmt.

"Jetzt sitzt da ein Mike Heiter in so einem Fake-Versace-Hemd in der ersten Reihe. Und wenn das Licht ausgeht, siehst du immer noch seine gebleachten Zähne", wettert der 47-Jährige in Richtung des ehemaligen Dschungelcampers und fügt verärgert hinzu: "Das ist wirklich traurig, solche Leute sind jetzt Stars ..."

Bereits im November 2020 hatte der Comedian in Richtung des heute 32-Jährigen geschossen. Grund dafür war ein Streit zwischen Mike und dessen Ex-Freundin Elena Miras (32).