Zielscheibe Oliver Pocher! Diese Promi-Lady hat es plötzlich auf ihn abgesehen

Wegen der Schlammschlacht mit Ex-Frau Amira Aly hat sich Anna-Maria Ferchichi auf Olli Pocher eingeschossen. © Bildmontage: Dieter Menne/dpa, Screenshot/Instagram/Anna-Maria Ferchichi

Schon vor geraumer Zeit - im August 2023 - hatten Olli und Amira verraten, künftig getrennte Wege zu gehen.

Unzählige Anschuldigungen, Fremdgeh-Vorwürfe und Attacken gegen Amiras neuen Lover Christian Düren (33) später bekommt Oliver Pocher auf einmal heftigen Gegenwind aus der Promi-Landschaft.

Keine Geringere als Anna-Maria Ferchichi (43) machte vor Kurzem keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegen den 47-Jährigen. Aber auch Ex Amira kam nicht allzu gut weg... Denn: Der Ehefrau von Rapper Bushido (46) passt die anschließende Ehe-Schlammschlacht so gar nicht in den Kram.

"Okay, da war vielleicht was, was nicht in Ordnung war, man weiß es nicht. Aber krieg dich in den Griff. Es ist deine Ex-Frau. Sie aber genauso. Nutze nicht deinen Podcast, um wieder zu erzählen, er hat das Kind nicht abgeholt", platzte es aus der Achtfach-Mama im Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" heraus.