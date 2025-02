Pocher packt über privaten Raab aus: Unschönes Treffen im VIP-Bereich des Kölner Stadions!

Wenn es um seine Meinung über Stefan Raab geht, nimmt Oliver Pocher (46) meist kein Blatt vor den Mund. © Monika Skolimowska/dpa

Dass er Raabs Comeback nach knapp zehnjähriger TV-Abstinenz eher kritisch gegenübersteht, daraus macht der Ex-Mann von Amira Aly (32) seit Monaten keinen Hehl. In seinem Podcast stichelt er immer wieder gegen den gelernten Metzger.

Im Interview mit der BILD-Zeitung legte Oli jetzt nochmal mit einer privaten Story nach. "Vor einer Woche standen wir gemeinsam am Fahrstuhl zur Loge beim 1. FC Köln", berichtete der fünffache Familienvater dem Blatt.

Doch als der ehemalige "TV total"-Gastgeber seinen Erzfeind erkannte, soll er sich sofort einen anderen Weg in den VIP-Bereich gesucht haben. Pocher erklärt dazu: "Stefan zog es vor, nicht mit mir zwölf Sekunden in einem Raum zu stehen. Er nahm die Treppe."

Laut dem gebürtigen Hannoveraner ticke der 58-Jährige privat völlig anders, als man es aus seinen TV-Formaten gewohnt sei. "Stefan ist hinter der Kamera der verschüchtertste Mensch, den es gibt. Er ignoriert dich einfach, schaut durch dich hindurch", verriet Pocher.

Zwar wohnen beide in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander in Köln, doch Raab "möchte nicht mal, dass man sich grüßt". Was genau zu dem Zerwürfnis der einstigen Freunde und Arbeitskollegen geführt hat, wissen nur sie selbst.