Olivia Jones spricht über Iris Kleins Brüste und wird von Hasswelle überrollt

Hamburg/Mallorca – Oh weh, das hat sich Olivia Jones (53) vermutlich anders vorgestellt: Eigentlich wollte die Dragqueen ihren Followern auf Instagram nur von ihrem ereignisreichen Wochenende erzählen, doch das ging ordentlich nach hinten los.

Seit Ihrer Brust-Op wrd Iris Klein nicht müde, ihre neue geformtes Dekolleté auf Instagram zu präsentieren. Sie ist halt eine echte "Busenfreundin". © Montage: Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_

"Das war ja wieder ein krasses Wochenende: Erst CSD und dann hat mich meine Busenfreundin Iris Klein mit ihrem neuen Freund, dem geheimnisvollen Mr. T, besucht", so Olivia Jones am Montag (noch) ahnungslos in einem Post auf Instagram und erzählte ihren Anhänger, sie und das frisch verliebte Paar hätten auf dem Hamburger Kiez "ordentlich abgefeiert".

Belegt wurde dies mit mehreren Storys der beiden "Busenfreunde". "Ich freue mich total für Iris, dass sie nach diesem ganzen Drama endlich ihr Leben in vollen Zügen genießen kann", so Olivia weiter und spielte damit auf die Dreiecksgeschichte zwischen Iris Klein (56), noch Ehemann Peter Klein (56) und seiner angeblichen Affäre Yvonne Woelke (41) an.

Und auch Iris neue Brüste, die sie gerade stolz in der Öffentlichkeit präsentiert, war Olivia Jones eine – wohlgemerkt scherzhafte – Erwähnung wert: "Die sind ja der absolute Hammer, die fühlen sich super an. Da träume ich heute Nacht von!"

VIEL zu viel für ihre Anhänger und die zahlreichen Hater, die plötzlich in die Kommentarspalte der Dragqueen rutschten. Das Problem: Iris Kleins neuem Freund und damit auch ihr wird vorgeworfen, in der rechten Szene unterwegs zu sein. Zudem werfen viele Leute der Mutter von Daniela Katzenberger (36) vor, gezielte Lügen zu verbreiten, um sich selbst besser darzustellen.