Olli Schulz schickt Joko in "Görli" um Gras zu kaufen: "Haben wir früher in zwei Tagen weggeraucht"

Olli Schulz (50) plauderte im Podcast mal wieder aus dem Nähkästchen. © Fabian Sommer/dpa

Von diesem Erlebnis erzählte jetzt Olli Schulz (50) seinem Podcast-Kollegen Jan Böhmermann (42) im Rahmen ihres gemeinsamen Formats "Fest & Flauschig".

Während der Dreharbeiten für einen Einspieler für Joko und Klaas Heufer-Umlaufs (40) Show "Circus HalliGalli", in dem es um das Thema Schulzeit ging, habe Schulz Joko dazu aufgefordert, im berüchtigten Görlitzer Park, wo die Dreharbeiten stattfanden, für alle für 50 Euro Gras (Marihuana) zu kaufen, erinnerte sich Schulz.

"Und dann kam er wirklich auf einmal mit so einem Beutel wieder." Eigentlich sollte das jedoch ein Gag sein, erklärte der Musiker gegenüber Böhmermann.

Verstanden hatte Joko diesen offenkundig nicht. "Weil, es ist ja auch in der Phase gewesen, in der man mich nicht so einschätzen konnte", räumte der heute 50-Jährige am Mittwoch ein.

Diese Szene habe es sogar in den Einspieler geschafft, glaubt Schulz. Allerdings wurde er nur einmal ausgespielt, danach nie wieder. "Den gibt's nicht mehr."

Warum? "Jetzt hat er (Joko) so ein Saubermann-Ding und will Start-ups machen. Da passt das natürlich nicht mehr ins Image rein, dass er im Grunde genommen ein größerer Dealer war", witzelte Böhmermann als Begründung für den Verlust des Videomaterials.

"User", korrigierte ihn der erfahrene Schulz im Podcast. Trotz der großen Menge. "Das haben wir früher in zwei Tagen weggeraucht", lachte er noch. "Bin ich jetzt nicht stolz drauf. Aber, na ja."