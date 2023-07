Patrice Aminati nach 60 Tagen Krebs-Therapie: "Bin eine brüchige Mauer"

Diese hat zum Ziel, das Immunsystem so zu stärken, dass es Krebszellen aus eigener Kraft zerstören kann. Insgesamt zwölf Monate soll die Therapie dauern. 60 Tage davon hat die tapfere junge Frau schon überstanden. In einem aktuellen Beitrag spricht sie offen über die Auswirkungen der Therapie auf ihren Alltag.

Im April dieses Jahres gaben Daniel Aminati und Patrice zeitgleich auf ihren Instagram-Accounts bekannt, dass die 29-Jährige ein Melanom am Hals habe, das bereits Metastasen gebildet hätte .

Die kleine Familie verbrachte die Tage an der schönen Ostsee. © Screenshot/Instagram/danielaminati

Ihr Leben gleiche einem Tanz, in dem es Schritte nach vorn, zurück und zur Seite gebe, beschreibt Patrice die wilde Achterbahnfahrt mit der Krebstherapie. "So schaukele ich mich gerade durchs Leben."

Sie sei dann "eine brüchige Mauer, bei der jedes Steinchen, jeder Regentropfen, das, was sonst mit Leichtigkeit an ihr abperlt, sie ins Wanken bringt", so die Dresdnerin poetisch.

Bestärkung und Trost findet die 29-Jährige unter anderem bei ihrer Community. So kommentiert einer: "Wer kennt das nicht, du schöne Seele? Die Rückwärts-Schritte sind nur da, um Anlauf zu nehmen."

Immer an Patrices Seite stehen vor allem auch Ehemann Daniel Aminati und Töchterchen Charly Malika. Die kleine Familie verbrachte kürzlich einige Tage an der Ostsee. "Meeresrauschen ist eine der schönsten Melodien", schreibt der Taff-Moderator auf Instagram.

Sicherlich konnte Patrice dort ein wenig auf andere Gedanken kommen.