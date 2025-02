Es soll einfach nicht sein! Patricia ist wieder blanco unterwegs

Patricia Blanco (53) und ihr Verlobter Benjamin (44) haben sich bereits wieder getrennt. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial (2)

Dabei hatte alles so schön begonnen. Im Dezember hatte sich Blanco erstmals mit ihrem neuen Partner an der Seite auf dem roten Teppich gezeigt, an Silvester folgte in Kitzbühel die Verlobung.

Anfang Februar ist nun schon wieder alles vorbei.

"Leider müssen wir heute die Trennung von Patricia Blanco und ihrem Verlobten Ben bekannt geben. Eine Liebe mit viel Aufwind, einer sehr intensiven und schönen Zeit endet dann doch leider ohne Happy End", teilte das Management der 53-Jährigen gegenüber RTL mit. "Beide möchten respektvoll miteinander umgehen und brauchen jetzt erstmal Abstand. Es wurde sich darauf verständigt, sich öffentlich nicht zu diesem Thema zu äußern."

Unmittelbar nach der Verlobung zum Jahreswechsel hatte Blanco noch auf Wolke sieben geschwebt und von ihrem neuen Partner geschwärmt. "Er ist ein ganz, ganz toller Mann. Und ich fühle mich auch sehr wohl", hatte sie da noch über den Hamburger Unternehmer gesagt.

Weil die beiden erst so kurz zusammen gewesen waren, habe sie auch nicht so schnell mit einem Antrag gerechnet. Schließlich hatten sich die Tochter von Schlager-Barde Roberto Blanco (87) und ihr Partner erst im Oktober 2024 auf einer Feier kennengelernt.