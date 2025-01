Verliebt, verlobt, ver...! So romantisch war der Antrag bei Patricia Blanco

Patricia Blanco (53) ist noch immer hin und weg von ihrer Verlobung mit Ben (44). © Fotomontage: Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial (2)

Im Oktober 2024 änderte sich das Leben der 53-Jährigen. Nach dem Liebesaus mit Millionär Andreas Ellermann (60) und der folgenden Schlammschlacht in der Öffentlichkeit verlor Blanco ihr Herz bei einer Feier in einem Hamburger Fischrestaurant an ihren Zukünftigen.

Nur wenige Wochen später ging das Paar den nächsten Schritt. Am letzten Tag des Jahres hielt der Unternehmer im Ski-Urlaub in Kitzbühel um ihre Hand an. Er soll zwar nicht auf die Knie gegangen sein, verriet Blanco, aber einen Ring gab es trotzdem.

"Es war wirklich sehr, sehr romantisch", blickte sie in einem RTL-Interview zurück. Aufgrund der bisherigen Kürze der Beziehung habe sie auch niemals damit gerechnet.

"Er ist ein ganz, ganz toller Mann. Ich fühle mich auch sehr wohl", sagte sie. So richtig könne sie noch gar nicht realisieren, was am Silvestertag geschehen sei. "Ich muss das nur für mich selber immer so ein bisschen sacken lassen", gab sie zu.