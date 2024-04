Ex Ellermann gleicht für Patricia Blanco einem Alien: "Karma ist eben eine f*cking B**ch"

Hamburg - Wie sollte es anders sein: Der Rosenkrieg zwischen Patricia Blanco (53) und Ex Andreas Ellermann (59) hat noch immer kein Ende gefunden. Aus dem Auto erzählt die Reality-Queen von ihrer "Begegnung der dritten Art". Was auch immer das heißen mag.

Patricia Blanco (53) sitzt im Auto und teilt ordentlich gegen ihren Ex Andreas Ellermann (53) aus. © Screenshot Instagram/patriciablancoofficial

Wer von einer "Begegnung der dritten Art" spricht, der denkt, Aliens gesehen zu haben. Zumindest im Großen und Ganzen.

Patricia Blanco spricht zwar in Rätseln, doch schnell wird klar, wen sie wirklich meint. Ihren Ex, Multimillionär Andreas Ellermann. Er scheint sich besonders in seinen Gesichtszügen und -ausdrücken seit ihrer Trennung so geändert zu haben, dass er einem Außerirdischen zu gleichen scheint - so zumindest die Wahrnehmung der Reality-TV-Darstellerin.

"Ich habe jemanden gesehen, mit dem ich sehr viel zu tun hatte vor einem Jahr, und ich muss sagen: Ich bin schockiert", erklärt die 53-Jährige die für sie so "besondere" Begegnung am Dienstag.

"Boshaftigkeit, 'Linkheit' sieht man einfach irgendwann im Gesicht. Dieser Mensch ist vollkommen gezeichnet", holt Blanco in ihrer Instagram-Story aus und rückt sich dabei selbst in bestes Licht. "Also in meiner Obhut sah der echt anders aus".

Das Antreffen ihres ehemaligen Partners bezeichnet die Tochter von Robert Blanco (86) in diesem Zuge als "ganz, ganz gruselig" und gibt ihren Followern schließlich noch einen gut gemeinten Rat mit.